Furto di elettronica a Mediaworld. Dipendente fa scoprire la banda

È di cinque denunciati per furto aggravato e ricettazione in concorso e di un ingente quantitativo di merce sequestrata, per un valore oltre i 1.500 euro, il bilancio dell’operazione condotta dalla Squadra Volante e dalla Mobile della Questura di Cremona. L’allarme è partito dalla segnalazione di una dipendente del Mediaword di via Seminario che, passando a piedi nel parcheggio, aveva notato la presenza di due auto sospette da cui erano scesi cinque individui con grosse buste plastificate della spesa.

L’addetta aveva notato che i soggetti portavano i sacchetti colmi di merce in un un grosso capannone adiacente al parcheggio. La testimone ha subito contattato il 112, che ha inviato un equipaggio della Volante che ha chiesto al negoziante di visionare le telecamere del parcheggio coperto. Le immagini hanno mostrato i ladri che nascondevano la merce nei sacchetti all’interno dell’area verde a pochi metri dallo stabilimento. Mentre una donna era rimasta in attesa in una delle due vetture, tre uomini ripetutamente prelevavano le borse dalle macchine per poi consegnarle a un quarto soggetto che le nascondeva nel parchetto. Sul posto pure agenti della Mobile per verificare se i negozi vicini avessero subìto furti.

Mentre i poliziotti esaminavano il contenuto delle borse, contenenti innumerevoli prodotti alimentari e per la cura della persona e della casa, verosimilmente rubati, si avvicinavano al capannone due auto riconosciute come quelle riprese dalle telecamere. I due autisti hanno tentato la fuga ma una delle macchine è stata fermata e identificati i cinque stranieri senza fissa dimora a bordo.Tutti denunciati per furto aggravato e ricettazione, la merce posta sotto sequestro.