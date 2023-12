"Fuori dal mio locale". Colpito con lo spray

Spray al peperoncino in faccia al titolare di un locale, “reo“ solo di aver chiesto di andarsene ad alcuni clienti che stavano litigando. Notte decisamente movimentata, tra sabato e domenica, attorno all’una e trenta, all’esterno del bar Black 2.0 che si affaccia sul tratto urbano di Provinciale 234 a Casalpusterlengo. Secondo una prima ricostruzione, quattro nordafricani hanno cominciato a discutere animatamente dentro all’esercizio pubblico, non si sa se tra di loro o con qualcun altro. Fatto sta che il proprietario, che giustamente non voleva guai, li ha invitati a uscire e a allontanarsi. Per tutta risposta uno dei quattro maghrebini ha tirato fuori da una tasca una bomboletta e ne ha spruzzato il contenuto addosso al malcapitato gestore. Poi i quattro si sono dileguati a bordo di una macchina, mentre il titolare si è recato al Pronto soccorso dell’ospedale di Codogno poiché accusava forti bruciori alla gola.

M.B.