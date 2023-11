Fuoco vicino al cimitero. Chiamati i carabinieri

Si era messo all’esterno del cimitero di Codogno e, all’ora di pranzo, aveva cercato di consumare un pasto frugale accendendo però anche un piccolo fuoco: qualcuno si è accorto della circostanza ed ha chiamato le forze dell’ordine le quali sono giunte sul posto ma, da quanto appreso, non avrebbero trovato più nessuno. Il tizio si era presumibilmente dileguato lasciando sul posto solo una vaschetta di alluminio con alcune braci accese e avanzi di cibo. Non è escluso che si potesse trattare di una persona collocata all’ingresso del camposanto per chiedere l’elemosina. L’allarme sociale derivante dalla presenza di persone bisognose, dunque, in città resta alto: basti pensare alla “baraccopoli“ di via Mochi. M.B.