Fumo e paura a scuola. Alunni evacuati alle medie

Un’improvvisa fiammata alla plafoniera di un punto luce in un corridoio a piano terra, poi il fumo denso che si sparge velocemente nell’ambiente: sono stati attimi concitati quelli vissuti ieri mattina, poco prima delle 9, all’interno della scuola media Griffini di vicolo Olimpo a Casalpusterlengo quando, appunto, un improvviso corto circuito ha fatto scattare l’allarme e la successiva mobilitazione generale. È stato però il sangue freddo di un insegnante e del personale interno ad evitare guai peggiori tenuto conto che l’intervento per spegnere sul nascere il principio d’incendio è stato tempestivo: verso la plafoniera in fiamme è stato infatti riversato il contenuto di un estintore a polvere.

Nel frattempo è scattato il protocollo interno di sicurezza che prevedeva l’evacuazione totale degli studenti: infatti, gli alunni circa 350, oltre a tutto il resto del personale, sono stati fatti scendere dalle scale e fatti defluire nel cortile interno. Solo pochi giorni fa il plesso aveva fatto le prove generali proprio in caso di emergenze e il test è stato sicuramente importante per non farsi trovare impreparati. Intanto la mobilitazione è stata generale con l’arrivo sul posto dei vigili del fuoco del comando di Lodi, dei carabinieri, della Polizia Locale e dei soccorritori del 118 tenuto conto che sembrava che uno degli intervenuti per spegnere il rogo fosse rimasto intossicato. L’ambulanza però non ha fortunatamente trasportato alcuna persona all’ospedale.

Sul posto sono intervenuti anche il sindaco Elia Delmiglio e i funzionari dell’ufficio tecnico. I pompieri hanno effettuato il sopralluogo e portato a termine le verifiche per mettere in sicurezza la struttura e capire cosa avesse sprigionato il corto circuito. L’impianto elettrico ovviamente è rimasto in tilt per circa un’ora e mezza quando è sopraggiunto sul posto un tecnico: quando l’emergenza è rientrata, la corrente ripristinata e la struttura messa in sicurezza, i ragazzi sono potuti rientrare. Attorno alle 10 dunque tutto è tornato nella normalità e le lezioni scolastiche sono riprese.