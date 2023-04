Fumata bianca in Provincia Ok al bilancio di previsione I fondi del Pnrr sono salvi

di Paola Arensi

Il consiglio provinciale ieri ha approvato l’adozione del bilancio di previsione 2023-2025. Per il 2023, il documento prevede investimenti per quasi 100 milioni di euro, di cui circa 50 per interventi di edilizia scolastica finanziati con risorse Pnrr. I termini ordinari di approvazione del bilancio erano fissati al 30 aprile, ma c’era l’esigenza di fare presto per le incalzanti scadenze degli interventi del Pnrr e sbloccare 5 assunzioni programmate, 2 delle quali essenziali per consentire la piena operatività della centrale unica di Committenza, che gestisce le gare di appalto. Il 27 marzo, in Consiglio, il punto era stato ritirato di fronte alla indisponibilità del centrodestra a votarlo. Il 5 aprile poi seduta deserta per mancanza del numero legale, mentre ieri il Consiglio ha approvato con 5 voti favorevoli (non hanno partecipato al voto i 5 consiglieri del Centrodestra Lodigiano ed 1 consigliere del gruppo Civica con Passerini). In Aula c’è stata una modifica alla luce dell’approvazione di un emendamento del gruppo Centrodestra Lodigiano e approvato all’unanimità: è stata eliminata la previsione di stanziare un milione di euro per l’acquisizione del titolo di godimento dell’area su cui verrà realizzata la nuova sede dell’istituto Einaudi di Lodi. L’importo necessario a compensare a favore del Comune di Lodi i costi di realizzazione del nuovo campo sportivo in sostituzione di quello che attualmente sorge sull’area di via Pergolesi, individuata quale nuova sede dell’Einaudi, verrà dunque coperto con altra fonte di entrata. Poi il bilancio è stato portato all’esame dell’Assemblea dei sindaci, (partecipanti 47 Comuni su 60, l’80,9%, sopra il quorum del 50% richiesto). Sono stati 37 i Comuni favorevoli, 10 gli astenuti. Quindi il Consiglio Provinciale si è nuovamente riunito per la definitiva approvazione del bilancio, deliberata con 5 voti favorevoli (3 di Lodigiano Terra Nostra e 2 di Uniti per il Lodigiano) ed una astensione (Centrodestra Lodigiano).