Frontale sulla Sp 234. Feriti i due conducenti. Strada chiusa e disagi

Frontale tra due vetture, ieri pomeriggio poco prima delle 15, lungo il rettilineo della provinciale 234, all’altezza della discoteca Impero tra Codogno e Casalpusterlengo: una Peugeot e una Volvo, all’interno delle quali vi erano un 56enne e un 66enne, residenti a Codogno, sono rimasti feriti e sono stati trasferiti in ospedale di cui uno in codice giallo al nosocomio di Cremona. La Polizia locale, giunta sul posto poco dopo, si è interessata dei rilievi mentre il tratto di strada è rimasto chiuso per diverse decine di minuti.