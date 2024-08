Nuovo frontale sulla "curva della morte" di San Rocco al Porto: cinque donne ferite

San Rocco al Porto (Lodi), 8 agosto 2024- Cinque donne ferite e via Emilia bloccata per ore. E’ il bilancio del terribile incidente avvenuto, nella serata dell’8 agosto 2024, a San Rocco al Porto, sulla strada statale 9. Arrivando da Piacenza, in direzione Lodi, il punto del violento impatto, che ha coinvolto due auto, è stato l’inizio della così detta “curva della morte”. S

i tratta di una zona del paese tristemente noto per le vittime accumulate nel tempo. La dinamica e le responsabilità dell’accaduto sono al vaglio dei carabinieri della compagnia di Codogno, intervenuti anche per gestire la viabilità, finita nel caos.

Si è trattato, comunque, di uno scontro frontale che, per via dei mezzi distrutti, rimasti in carreggiata e del massiccio arrivo delle squadre di soccorso, ha reso necessario la chiusura della tratta. Non si poteva circolare, quindi, in entrambe le direzioni di marcia ed è stato così fino a tarda sera. L’incidente ha infatti sparso anche diversi detriti e prima di riconsentire il passaggio ai veicoli, è stato necessario ripulire a fondo la carreggiata. Su un’auto viaggiava una ragazza di 20 anni di Guardamiglio, rimasta ferita più gravemente rispetto agli altri coinvolti. L’ha presa in cura l’elisoccorso partito da Como ed è stata accompagnata, per accertamenti e cure, al policlinico San Matteo di Pavia. Accusava dolore a torace, sterno, clavicola, ma è sempre rimasta cosciente. Nonostante la gravità dei traumi, la giovane per fortuna non corre però pericolo di vita. Le è stato assegnato un codice giallo. Sono rimaste ferite anche le quattro donne a bordo del secondo mezzo incidentato. Anche loro, fortunatamente, non corrono però pericolo di vita. La conducente, italiana di 64 anni, trasportava tre ucraine e romene di 34 e 37 anni. I soccorritori hanno trovato due di queste persone ancora sull’auto e due fuori. L’ambulanza di Pizzighettone ha accompagnato al policlinico di Pavia la conducente, che non era grave. Una delle quattro donne ha invece rifiutato il ricovero. La terza, che era già fuori dall’abitacolo, aveva una vistosa ferita alla testa ed è stata portata a Cremona dall’ambulanza di Piacenza. Infine un’ambulanza in arrivo da Belgioioso ha trasportato la quarta donna all’ospedale di Cremona. I mezzi e la scena sono stati invece messi in sicurezza dai vigili del fuoco. Paola Arensi