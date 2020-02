Lodi, 7 febbraio 2020 - Ci vorranno giorni - forse settimane - per ripristinare la linea ad alta velocità tra Milano e Piacenza. Oltre al fronte giudiziario, che dovrà fare piena luce sulla dinamica accertando eventuali responsabilità, il presente parla anche di una situazione non facile per quanto riguarda il trasporto ferroviario, sia a livello regionale che nazionale. L'interruzione della linea ad alta velocità di fatto compromette la piena funzionalità della dorsale Salerno-Milano-Torino e di quella Adriatica. Ripercussioni inevatibili anche per i pendolari che da alcune zone del sud della Lombardia devono quotidianamente raggiungere Milano. Rete ferroviaria italiana e Trenord quindi hanno adottato provvedimenti riguardanti la rimodulazione della circolazione dei treni regionali, mentre Trenitalia ne ha adottato uno riguardante il rimborso dei biglietti per i Frecciarossa.

TRENI REGIONALI - Prosegue anche nei prossimi giorni il piano messo a punto da RFI e Trenord per fluidificare la circolazione ferroviaria in ingresso e in uscita da Milano Centrale e nel lodigiano, a causa dell’indisponibilità dei binari dell’Alta Velocità tra Milano e Piacenza. Per quanto riguarda il servizio regionale di Trenord, questo potrà subire modifiche la circolazione delle linee Milano-Brescia-Verona, Milano-Lodi-Piacenza, Milano-Lodi-Cremona-Mantova e la S1 Milano Bovisa-Lodi. Ulteriori dettagli sulle variazioni previste e aggiornamenti in tempo reale sono disponibili sul sito trenord.it sulle pagine delle singole direttrici e sull’App Trenord.

RIMBORSO BIGLIETTI - A seguito dell’incidente verificatosi sulla linea AV nei pressi di Lodi, i clienti in possesso di biglietti per i treni Frecciarossa e Frecciargento della dorsale da Torino a Salerno (comprese le tratte parziali) e della direttrice Adriatica verso Milano, possono richiedere il rimborso integrale per rinuncia al viaggio, indipendentemente dall’avvenuta soppressione del treno. Il rimborso integrale può essere richiesto presso le biglietterie di Trenitalia o compilando la richiesta online. Questa opportunità sarà valida fino a quando - fanno sapere dall'azienda - fino a quando la linea non verrà ripristinata o comunque fino a nuove comunicazioni.