Formazione e consulenza alle microimprese. Sottoscritto un accordo

Sottoscritto ieri un protocollo d’intesa tra l’Unione Artigiani e Imprese Lodi e Utengas Industrie srl (società del Gruppo Sapio di Monza) attiva nella formazione, consulenza e certificazione nel settore della saldatura nel settore dei gas industriali, medicinali e alimentari. "È un accordo che dura un anno ma che confidiamo di prolungare – ha spiegato Mauro Sangalli, segretario generale dell’Unione – siamo felici di poter collaborare con loro per la praticità delle iniziative proposte". "Noi siamo qui – ha aggiunto Giovanni Accettulli, amministratore delegato Utengas –, per portare le nostre competenze. Possiamo supportare in particolare le microimprese, che spesso sono molto competenti e professionali ma a cui serve un aiuto per gestire i vari documenti richiesti per fare il salto di qualità, magari per poter iniziare a fare accordi con aziende estere. Utengas inoltre ha un’importante scuola di saldatura e il mercato chiede molto queste figure: il progetto è di formare personale specializzato che poi avrebbe un’occupazione di lavoro in progetti già avviati". "Le microimprese – ha sottolineato Pasquale Brancone, tecnico e formatore del centro di formazione di Utengas – sono il tessuto economico italiano. Possiamo farle migliorare, formando il loro personale e fornendo consulenze verso la transizione ecologica". L.P.