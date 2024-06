Fondi dalla Regione. Oltre 3,2 milioni all’Asst: "Li investiamo nella Bassa"

L’Asst di Lodi potrà contare su una cospicua tranche di finanziamenti pari a 1.049.000 euro per attività di manutenzione degli immobili e a 2.294.595 euro per l’acquisto di tecnologie. Ciò grazie ai recenti provvedimenti approvati da Regione Lombardia (DGR N° XII / 2457 del 03/06/2024) per l’ammodernamento infrastrutturale e tecnologico degli enti del sistema sociosanitario lombardo. Nel complesso, dunque, un importo totale di oltre 3,2 milioni di euro con cui l’Asst di Lodi avrà l’opportunità di migliorare ulteriormente l’offerta di servizi rivolta ai cittadini. Le risorse assegnate dalla Regione Lombardia consentiranno di proseguire il percorso di ammodernamento degli Ospedali dell’Asst Lodi, con un’attenzione particolare rivolta al Basso Lodigiano.

Per quanto riguarda il presidio ospedaliero di Codogno, le risorse saranno allocate per l’acquisizione di una nuova colonna laparoscopica per la Chirurgia e per le necessità tecnologiche connesse allo sviluppo del servizio di Ortopedia, partendo da sala gessi e interventi minori (esempio artroscopie), anche in previsione di una équipe aziendale che sarà rafforzata prossimamente con l’inserimento di nuovi specialisti in fase di reclutamento. Anche il presidio ospedaliero di Casalpusterlengo potrà beneficiare delle risorse assegnate, puntando sulla creazione di nuove aree di offerta, quali ad esempio un centro reumatologico, che potrà essere connesso alla diagnosi e cura dell’osteoporosi, avvalendosi di apparecchiature di recente acquisizione (quali la MOC di ultima generazione) e di nuove tecnologie.

Il piano prevede inoltre l’ampliamento dell’offerta radiologica (prevedendo l’installazione di un ortopantomografo) e riabilitativa, grazie a un parco tecnologico rinnovato e all’avanguardia. Dal punto di vista strutturale, invece, tenuto conto degli interventi Pnrr e di sicurezza antincendio, sia Codogno che Casalpusterlengo sono e saranno oggetto di importanti interventi che contribuiranno alla messa in sicurezza, miglioramento delle condizioni micro-ambientali ed estetica degli Ospedali. "Le risorse ricevute da Regione Lombardia – sottolinea il direttore Generale Guido Grignaffini – consentiranno di rafforzare l’offerta nei presidi del Basso Lodigiano, in linea con il percorso già intrapreso in questi mesi di assicurare la maggiore prossimità sul territorio dei servizi fondamentali di diagnosi e cura".

Tiziano Troianello