Fondi dalla Regione. Arriverà un nuovo acceleratore lineare

Un nuovo acceleratore lineare sarà installato nell’ospedale di Casalpusterlengo. Nella seduta del 13 dicembre 2023 la Giunta regionale, con deliberazione n° XII 1517, ha stanziato per l’Asst di Lodi un contributo pari a 2,9 milioni di euro per la sostituzione dell’apparecchiatura destinata alla Radioterapia Il finanziamento e rientra nella tranche di contributi regionali per il rinnovo e l’implementazione del parco tecnologico biomedicale, per garantire diagnosi e cure più efficaci e sicure. L’Asst ha subito avviato l’iter per l’esecuzione della deliberazione.