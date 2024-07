Fombio, successo per Beer Castle: doneremo 10 televisori alla pediatria

Fombio (Lodi), 22 luglio 2024- Arte e divertimento fanno decollare le donazioni al Beer castle di Fombio, l’associazione Insieme oltre le onde annuncia: “Regaleremo 10 televisori alla pediatria dell’ospedale Maggiore di Lodi”.

Si sa, i piccoli ospedalizzati, per riuscire ad andare avanti, hanno bisogno di stimoli. E c’è chi pensa a questo benessere decidendo di donargli televisori. Il trinomio arte musica e solidarietà, proposto, per il quarto anno, al castello di Fombio, nel fine settimana dal 19 al 21 luglio 2024, dall’associazione Insieme oltre le onde (col patrocinio del Comune), permetterà quindi di realizzare questa importante donazione. “Prima dell’iniziativa speravamo di acquistare 8 televisori ma , grazie alla generosità dei numerosi avventori, ora pensiamo a 10 schermi” spiega il presidente dell’associazione Luca Foletti, padre di Lorenzo, il bimbo che fu trapiantato di fegato a 6 mesi di vita, perché affetto da atresia delle vie biliari e oggi è felice e sorridente tra le fila dei volontari.

L’offerta della tre giorni comprendeva truck e street food con due attività lodigiane, Basulon e La Gioita ed un vero e proprio festival di birra artigianale, presentato dall’ event partner Paneliquido, con la birra del birrificio di Codogno Brewfist e quella bresciana di Classe85. Hanno suonato i “Ke Band con Mitzi” e le rinomate band di casa “ Blinda band” e “La Contrada dell’Oca, oltre a “I musicanti di Brema”” .

Per i bambini c’erano gonfiabile, spettacoli di Le stanze di Igor – Piccola impresa teatrale e dei Cavalieri Medievali di Gens Innominabilis. “Ha spopolato la mostra artista di Maura Bacciocchi, “ Emotional Drawer”, con anche il successo dell’artista emergente Alice Morelli, con la mostra fotografica “Sfondi”- prosegue-. Alla precedente edizione avevamo contato 330 avventori in questi spazi, quest’anno siamo arrivati a 590” ribadisce Foletti. Molte anche le riflessioni emerse, l’ultima sera, durante un talk sociale chiamato a “I progetti nel Lodigiano in cui puoi fare la differenza”, a cura di Ufficio di Piano Ambito Lodi ,Csv Centro servizio volontariato Lombardia Sud e CSV Lodi. Marta Giorgi e Michela Oleotti hanno parlato di progetti attivi su importanti questioni sociali delle comunità locali e delle possibilità di partecipazione attiva e di fruizione delle azioni”. Paola Arensi