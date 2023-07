Fombio, 117mila euro per il restauro del Castello Douglas Scotti del XIII secolo

L’antico castello Douglas Scotti del XIII secolo, acquisito a bene del Comune dal 1985, ha bisogno di costanti cure e proprio in questi giorni è stato affidato un incarico relativamente alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza per alcune opere di restauro e ristrutturazione dei porticati della corte alta che sono ormai da tempo in precarie condizioni con parziali cedimenti della copertura a causa, molto probabilmente, degli eventi climatici avversi. I finanziamenti ci sono e il progetto anche: i soldi, quantificati in oltre 117mila euro, sono stati inseriti nel contesto dei fondi del Piano per la ripresa e la resilienza (Pnrr). Il progetto definitivo dell’opera di manutenzione straordinaria risale ormai all’inizio del 2022, ma l’accelerata è arrivata a maggio con il disco verde acceso al progetto esecutivo. Ora sono stati assegnati gli ultimi incarichi tecnici, oltre alla consegna dei lavori alla ditta che effettuerà materialmente le opere.

L’attenzione verso il maniero che domina il paese è costante da parte del Comune che utilizza gli spazi per concerti, eventi e mostre trasformando l’area in un importante punto di riferimento culturale e polo di attrattività. Per renderlo più fruibile occorrerebbero ulteriori interventi di messa a norma e riqualificazione. A gennaio la Provincia di Lodi ha individuato fra Po, Adda e Lambro, un itinerario ciclabile ad anello, con partenza ed arrivo a Casalpusterlengo, volto alla valorizzazione dei Castelli del Basso Lodigiano tra cui il Douglas Scotti di Fombio, che prevede l’installazione di segnaletica direzionale nonché l’installazione di bacheche informative contenenti la cartina con l’intero percorso e un collage di foto delle fortezze da ammirare.

M.B.