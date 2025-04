Folle inseguimento in pieno centro. Bloccati dai militari

Intercettati e inseguiti a folle velocità in pieno centro storico: testa a testa da film d’azione, ieri, attorno alle 14, nel “cuore” di Codogno quando una “gazzella” dei carabinieri ha pizzicato una BMW X3 che già era stata segnalata alcuni giorni prima poiché in altre province era fuggita all’alt delle forze dell’ordine.

Quando gli occupanti della vettura, due giovani di nazionalità marocchina, hanno capito di essere stati scoperti hanno cercato di far perdere le proprie tracce: il conducente ha pigiato il piede sull’acceleratore intrufolandosi nelle vie del centro pensando di poter sfuggire meglio ai carabinieri.

La Bmw ha percorso a velocità sostenuta via Mazzini, girando poi in via Pallavicino mentre, giunto in fondo al semaforo, si è schiantata contro il muro di via Vittorio Veneto travolgendo in pieno la plancia degli avvisi del Comune.

Bloccati dai carabinieri, i due sono stati condotti al Pronto soccorso dell’ospedale di Codogno per accertamenti in seguito allo schianto contro il muro e successivamente sono stati condotti in caserma per gli ulteriori accertamenti.

Potrebbero trattarsi di pusher che, appunto, erano già stati segnalati come soggetti da fermare a vista. La vettura non è risultata rubata.

M.B.