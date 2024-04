Finto vigile alla porta. Anziani non gli credono

Truffatori ancora in azione nel Basso Lodigiano. L’ultimo colpo è stato tentato ieri ma, per fortuna, il malfattore è fuggito a mani vuote perché è stato smascherato. L’indagine è a cura dei carabinieri della compagnia di Codogno, cui è stata fatta la segnalazione dell’accaduto. Da una prima ricostruzione dell’episodio, avvenuto ieri mattina alle 10 a Castiglione d’Adda, in via De Gasperi, un truffatore solitario si sarebbe spacciato per vigile urbano e avrebbe tentato di entrare nell’abitazione di una coppia di ultraottantenni. Millantando scuse lo sconosciuto ha cercato di carpire la fiducia dei due pensionati che però si sono insospettiti e non credendo al suo racconto, hanno dato l’allarme, senza farlo accedere. L’uomo è quindi fuggito senza bottino. La razzia è sfumata, ma non è escluso che l’impostore possa tornare a colpire nel circondario. La guardia resta alta.

P.A.