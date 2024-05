Finisce nel canale con l’auto. Donna salvata

Auto esce di strada e finisce in una roggia piena d’acqua, ferita una donna. L’incidente si è verificato alle 12 di ieri a Marudo, lungo la strada provinciale 123. Per cause al vaglio dei carabinieri della compagnia di Lodi, intervenuti per i rilievi, un’auto non è rimasta in carreggiata ed è finita in un canale con acqua a lato della tratta. I soccorritori hanno trovato la vettura appoggiata al lato guida, nell’acqua. A bordo c’era soltanto la persona al volante che, per fortuna, nonostante la spaventosa dinamica e i traumi subiti, non è rimasta incastrata nelle lamiere dell’abitacolo. È stata quindi aiutata ad uscire.

Per soccorrere l’automobilista sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento volontario di Sant’Angelo Lodigiano, giunti sul posto con un’autopompa e un’autogru. La persona ferita è una donna di 62 anni che non corre pericolo di vita. È stata accompagnata in ambulanza, dalla Croce bianca, all’ospedale di Lodi. Era presente anche l’automedica ed è stato inizialmente allertato l’elisoccorso che però poi non ha trasportato.

P.A.