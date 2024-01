“Filo d’argento“ al traguardo dei trenta anni

L’Auser “Filo d’Argento” di Zelo ha cmpiuto 30 anni. Il traguardo è stato festeggiato , nella sede di via Roma, da volontari e soci impegnati da tre decenni in iniziative culturali, ricreative, volte all’inclusione sociale e al coinvolgimento dei cittadini anziani. Ospiti anche il sindaco Angelo Madonini e il vicesindaco Daniela Brocchieri. "Per tutti noi è stato un momento emozionante, all’insegna del ricordo di tanti anni di impegno e degli amici che ci hanno lasciato, dopo aver dato un importante contributo alla formazione e al consolidamento dell’Auser, come realtà associativa di riferimento per la nostra comunità - ha detto il sindaco -. È stata anche un’occasione per dire grazie a tutti i volontari che instancabilmente rendono possibile l’apertura quotidiana, 365 giorni all’anno, del centro “Filo d’Argento”, con iniziative per la promozione della socializzazione e del benessere dei nostri anziani. Sono onorato di aver conosciuto personalmente e nel mio percorso di amministratore, Gianpiero Cazzulani, che oggi è alla guida dell’associazione e ha permesso, con la sua dedizione, di rafforzarla sia pel numero di iscrizione sia grazie agli investimenti in interventi per migliorare la struttura del centro". Sono 230 gli attuali soci di Auser e 21 i volontari attivi. Il presidente Cazzulani ha consegnato loro un portachiavi con incise le date 1993-2023: "È merito della loro collaborazione se possiamo tenere vive le nostre tradizioni, le attività e gli appuntamenti", ha affermato. Le porte del centro sono aperte da lunedì a domenica, dalle 9 alle 12 e dalle 14.30 alle 18.30, con servizio bar, merenda offerta tutti i pomeriggi, corsi di ginnastica dolce, difesa personale e ballo.