Fiera di San Giuseppe, cartellone pronto. Mostra mercato dei conigli da sabato

Su il sipario per la tradizionale Fiera di San Giuseppe a Brembio: il calendario della due giorni, il 16 e il 17 marzo, è pronto. Sabato alle 10 apertura della kermesse col mercato dei produttori locali, degli hobbisti, il luna park e la 46esima mostra mercato di coniglicoltura. Alle 10.30 ci sarà la presentazione della mostra “C’era una volta Brembio“ in via Cavour a cura dell’associazione Brembiolando. Alle 21 musica classica nella chiesa di piazza Matteotti col Trio Gaffurio. Domenica alle 10 inaugurazione con le autorità e consegna delle benemerenze seguita alle 11 dalla messa. Festa di San Patrizio nel parcheggio di fronte all’Ethnic bar con musica del dj Luca Ercoli dalle 16. Dalle 15 alle 18 giochi in biblioteca. Presenti in piazza il 17 il gruppo musicale Cilea e il comitato gemellaggio Brembio- Saint Christo en Jarez.