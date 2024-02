Fido al camposanto vicino al padrone

Approvato il nuovo regolamento dei cimiteri. Votato in Consiglio comunale, non va a modificare il precedente, in vigore dal Duemila, ma lo sostituisce in toto. Il vicesindaco Laura Tagliaferri (nella foto) motiva la scelta: "Si è reso necessario riscrivere il regolamento perché molte cose dal Duemila sono cambiate, ad esempio c’è stata un’impennata delle cremazioni rispetto a 24 anni fa. Ma serviva anche chiarire aspetti tecnici di cui ora si occupa Ats e non più il Comune".

Tra le modifiche principali, la possibilità di tumulare nei loculi gli animali d’affezione, in teche separate e senza esporne le foto ma tenendoli vicini ai loro padroni. "Dai cittadini del nostro comune non abbiamo avuto richieste di questo tipo – spiega Tagliaferri – Ma abbiamo voluto recepire la legge regionale". Per Angelo Bocchioli, presidente di Amici Animali Odv Lodi, e l’addetta stampa Carmen Ansi, "è un passo avanti, per molti l’animale fa parte della famiglia e ci saranno persone che non vogliono smaltirli come oggetti".

Altre modifiche degne di nota riguardano il decoro e cura del cimitero. Infatti a proposito dell’abbandono delle tombe di famiglia, cappelle o simili si è deciso che, quando una tomba è in evidente stato di incuria, l’Amministrazione può adottare i provvedimenti che ritiene necessari anche prima di comunicarlo al proprietario della tomba. Si tratterebbe di lavori in via cautelare, come in caso di grave sporcizia, abbandono o gravi problemi di sicurezza.

L.P.