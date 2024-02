Festival Fotografia Etica, viaggio intorno al mondo . Le immagini in un museo urbano a cielo aperto

Il programma scolastico della "Canossa" prevede molti progetti didattici finalizzati a conoscere il mondo attraverso la lingua inglese. Durante la manifestazione lodigiana del Festival della fotografia etica, per esempio, gli studenti hanno partecipato ad una serie di lezioni mirate alla costruzione di un percorso di lettura delle immagini dotate di valenza artistica e sociale. Insieme al docente William Cinquanta gli alunni e le alunne hanno ripercorso il tracciato di una mostra fotografica all’aperto, il circuito Off del Festival, analizzando le opere che provenivano da tutti i Paesi del mondo. I lavori affrontavano i generi storici dell’arte fotografica, dal paesaggio al ritratto fino agli scatti sulle realtà urbane e sulla natura, approfondendo temi sociali come l’immigrazione, la sostenibilità ambientale ed energetica, le pari opportunità, la condizione giovanile, il lavoro.

Il progetto, interamente in inglese, si proponeva di sviluppare la capacità di individuare nelle fotografie le premesse spaziali, geografiche e semantiche facendo emergere l’unicità dei luoghi e delle culture rappresentate “Ci siamo concentrati sulla risposta emotiva dei contenuti insieme alla valorizzazione degli aspetti formali. Descrivere le fotografie in modo più consapevole ci ha spinto ad osservare con più senso critico la realtà di ogni giorno e ci ha permesso, soprattutto, di conoscere luoghi e popoli di tutto il pianeta"