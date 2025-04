Festa per nonna Emma. Spente 103 candeline nel giorno di Pasqua

Grande festa, nel giorno di Pasqua a Caselle Landi per nonna Emma Cosi, che proprio il 20 aprile ha spento ben 103 candeline. La “nonnina“ è stata festeggiata dalle bisnipoti Arianna ed Irene, dal nipote Francesco con la moglie Yulia, dal genero Franco Contardi (ex sindaco). La figlia Vanda purtroppo è scomparsa tre anni fa, il 18 aprile. Emma Cosi è nata nel 1922 al Brallo, sulle colline piacentine al confine con la provincia di Pavia. A Caselle Landi è arrivata, insieme al marito, negli anni Sessanta. Il compleanno speciale è stato festeggiato nell’abitazione di famiglia in località “Vallazza“ di Caselle Landi. Una cerimonia semplice, ma densa di affetto. A farle gli auguri sono stati anche numerosi compaesani. Emma Cosi fino a poco tempo fa vangava ancora il suo orto e non ha mai voluto far mancare la sua presenza alle urne nelle giornate delle consultazioni elettorali, fermamente convinta dell’importanza di poter esprimere il proprio voto, un diritto che in Italia le donne dal 1946 quando lei aveva ventiquattro anni.

R.Lo.