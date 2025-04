Festa patronale, programma pronto. Si comincia con i riconoscimenti

Conto alla rovescia per la festa patronale di San Floriano il cui programma è già pronto: il 1 maggio alle 11 si inizierà con la consegna, nella sala polivalente, del premio agli alunni meritevoli e i riconoscimenti decisi dall’amministrazione comunale seguita alle 18, in oratorio, dalla presentazione del volume “Educare senza paura“ di Silvia Poletti. Sabato invece alle 15 e alle 21 nella sala polivalente due appuntamenti con la lettura di racconti e lo spettacolo musicale. Domenica 4 maggio invece giornata clou con la messa alle 10.30, la vendita dei dolciumi degli alunni dei genitori della primaria, un convegno organizzato dall’associazione “Ioperte“ e alle 17.30 la messa solenne presieduta da monsignor Paolo Braida, seguita dalla processione con la statua del santo. Alle 21 degustazione della torta della sagra. Sabato 10 maggio alle 21 in oratorio una serata dal titolo “Forse bastava un solo sapiens“ mentre domenica 11 maggio alle 16 nella sala polivalente si parlerà dell’archivio Pallavicino Trivulzio Belgiojoso. Appuntamenti anche alla fine di maggio con sport, festa all’oratorio mentre dal primo giorno della sagra pesca di beneficenza, luna park in piazza e mostra mercato di rose nel Podere.