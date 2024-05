Ferrovia Milano-Piacenza: ritardi e treni bloccati per una pesona sui binari

Lodi, 31 maggio 2024-Traffico di nuovo bloccato sulla linea ferroviaria Milano-Piacenza. “Dopo la mattina di passione del 30 maggio 2024, per l’investimento di un uomo, questa volta stiamo tardando perché qualcuno ha occupato i binari. Il traffico è completamente bloccato per la presenza di persone sui binari tra Tavazzano e Lodi” spiegano gli attivisti del Comitato pendolari sud Milano-Lodigiano. “Oggi dicono i controllori una persona con problemi psichici che ha sta ostacolando il servizio, è intervenuta la polizia ferroviaria, con polizia locale e carabinieri” dettaglia. Poi la lamentela: ”Tra San Zenone al Lambro e Tavazzano con Villavesco molti ci dicono che ci sono diversi varchi nelle recinzioni che Rete ferroviaria italiana dovrebbe sistemare. Approfittiamo per segnalarlo, serve manutenzione!” insistono. C’è una contestazione anche in merito alla mattinata del 30 maggio 2024. Dopo l’investimento mortale a Lodi, si erano accumulati ritardi per i codognini di 90 minuti. Giusy Messina, Massimo Baldi e Vittoria Nuvola del Comitato, riferendosi alla organizzazione del trasporto ferroviario nel Basso Lodigiano, osservano: "Nella tristezza e nel rispetto della vita umana persa giovedì mattina sui binari, dobbiamo comunque, nostro malgrado, documentare una falla nella pianificazione ferroviaria: tra le 9.53 a Codogno e le 10.02 a Casalpusterlengo, si passava alle 11.53 e 12.02 Due ore sono davvero troppe, per città importanti della Bassa Lodigiana cosí popolose ed un bus sostitutivo che impiega un'ora per Lodi è anacronistico_ incalzano gli attivisti _ Curiosa anche l'App di Trenitalia che suggeriva una soluzione da Codogno a Milano in 2 ore e 13 minuti, col TPER 2459 delle 10.02 e con cambio a Piacenza, dove si sostava un’ora e 17 minuti". Poi la conclusione:" Teniamo in agenda ogni giorno il finanziamento del quadruplicamento fino a Lodi, che porrebbe fine alla commistione tra linea lenta e veloce , che nuoce gravemente ogni giorno alla R38 ed al Suburbano- e l'estensione dell'indennizzo ritardi agli abbonamenti integrati STIBM:il vecchio bonus era scattato su 15 linee a marzo 2023, mentre a marzo 2024 l'indennizzo c'è solo su 4 linee, a parità di ritardi e disagi". Paola Arensi