“Ferrabini“ l’appalto entro febbraio

Passi avanti imporanti per la riapertura della piscina Ferrabini, chiusa dal 2016. Il cantiere punta a realizzare un nuovo spazio estivo. Dopo che qualche mese fa è stata promossa un’indagine di mercato per fare i lavori, a cui avevano risposto trentanove aziende, sono state selezionate le prime dieci che sono state invitate a concludere la loro manifestazione di interesse entro il 31 gennaio. Entro questo termine potranno presentare le loro offerte in Comune, seguendo i criteri indicati. Entro fine febbraio poi la commissione del Comune compirà la sua scelta e da qui inizieranno i 9 mesi di lavori, periodo entro il quale dovrebbe finire il cantiere.

Tra i criteri più importanti che saranno positivamente considerati, c’è la capacità di ridurre i tempi del cantiere. Poi punteggi migliori saranno attribuiti per la qualità dei materiali proposti, i costi previsti e l’entità dello sconto. Sarà valutato positivamente anche chi farà proposte migliorative al progetto. Il cantiere quindi per la nuova Ferrabini dovrebbe decollare tra febbraio e marzo. È prevista la realizzazione di uno spazio da 6.200 metri quadri totali, con allargamento dello stabile attuale, andando a creare una zona con un bar, lettini, ombrelloni e campi di padel che costeggia il fiume Adda.

Il progetto, dal costo totale di 3,5 milioni di euro, è denominato “Ferrabini 2025: la vacanza in città”, e intende dare nuova vita ad un impianto che si porta dietro una storia particolarmente travagliata.

L.P.