Fermato in centro all’alba da una pattuglia di carabinieri. Le due patenti false non riescono a ingannare i militari

Era in giro con l’auto alle 5.30, così ha insospettito i carabinieri che lo hanno incrociato nella centrale via Dante. L’uomo si è fermato e ha mostrato i documenti, come da richiesta dei militari: una patente internazionale e quella del suo Paese di provenienza. I carabinieri hanno guardato bene i due documenti e hanno notato alcune anomalie, decidendo di andare a fondo. Così, effettuando controlli più precisi, sono balzati all’occhio alcuni “difetti“ nelle microscritture e l’assenza di caratteristiche di sicurezza che questi documenti devono sempre avere, altrimenti significa che sono contraffatti. A quel punto il trentenne, già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato per falsità materiale e per guida senza patente. Le due patenti sequestrate sono state consegnate a un ufficio specializzato in questo tipo di verifica.