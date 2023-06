Ferita e abbandonata sulla Provinciale dopo una lite in auto

Episodio contornato dal mistero quello avvenuto in piena notte tra giovedì e venerdì, lungo il tratto di Provinciale 27 in territorio di Maleo: attorno alle 2.30, infatti, una chiamata al numero unico del 118 da parte di una donna ha fatto mobilitare carabinieri e ambulanza della Croce Casalese in un punto del rettilineo che collega Maleo a Castelnuovo Bocca d’Adda, all’altezza dell’imbocco con la frazione Casenuove. Arrivati sul posto i soccorritori hanno trovato una donna di circa 50 anni sul ciglio della strada, sola e ferita. La vittima sarebbe scesa da una vettura dopo un litigio con un uomo avvenuto, appunto, a bordo della macchina: l’auto avrebbe poi abbandonato la zona lasciando la donna da sola, secondo quanto verificato dalle forze dell’ordine arrivate sul posto pochi minuti dopo. I sanitari del 118 hanno visitato la 50enne per un dolore all’anca e traumi alle braccia mentre successivamente è stata trasportata in codice verde al Maggiore di Lodi. Al momento non vi è alcuna denuncia formalizzata e i carabinieri stanno approfondendo le indagini.

M.B.