Farmacie nel mirino di un ladro pendolare. Scattano gli allarmi: falliti tutti e tre i colpi

Ha girato con una bicicletta rossa, forse rubata, prendendo di mira tre farmacie, a Brembio, Secugnago e San Martino in Strada durante il week end appena trascorso, ma il ladro solitario è rimasto a mani vuote, fermato dai sistemi d’allarme che sono scattati durante i tentati blitz. A Brembio, le telecamere della farmacia Botti, all’ombra della chiesa parrocchiale, hanno filmato un ragazzo con una tuta bianca, cappuccio in testa e mascherina sul volto, che stacca un tombino in ghisa dalla strada e colpisce almeno quattro volte con violenza la bussola che eroga i medicinali del distributore self service. Il manufatto ha resistito e il malvivente, scattato l’allarme, è fuggito via.

Tentativo di intrusione con una tecnica diversa, invece, per la farmacia di Secugnago, dove sempre lo stesso soggetto ha cercato di scardinare e alzare la saracinesca, ma inutilmente. Raid fallito anche a San Martino, dove il giovane ha cercato di colpire dal retro. Non è escluso che l’ignoto incursore sia un ladro pendolare sceso da un treno alla stazione di Secugnago da dove forse è poi ripartito. Avevano già fatto quattro tagli profondi con un flessibile a batteria, invece, i due malviventi che, domenica notte, attorno alle due, hanno preso d’assalto il distributore di benzina della Tamoil, alle porte di Somaglia. Poi, anche qui, l’allarme li ha messi in fuga: i due, con il volto coperto, hanno fatto perdere le proprie tracce verso un vicino campo coltivato. Non è escluso che abbiano usato una delle due auto rubate la stessa notte a San Fiorano.

Mario Borra