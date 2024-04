Fanno esplodere il bancomat. E via indisturbati

Ladri “bombaroli“ prendono d’assalto la filiale della Banca Popolare di Lodi di via Mazzini a Orio Litta: nella notte tra venerdì e sabato, poco dopo le 4, hanno messo in atto un piano studiato nei dettagli per far saltare il bancomat dell’istituto di credito, a due passi da centro. I malviventi hanno dapprima divelto la porta antipanico con un piede di porco e, una volta all’interno, hanno raggiunto la parte posteriore del bancomat. Qui lo hanno in parte saturato con dell’acetilene e poi, con un innesco, hanno atteso la deflagrazione che è stata devastante. L’erogatore di banconote è andato in mille pezzi, con parti metalliche schizzate anche al di là della strada.

Il boato ha svegliato i residenti, mentre i malviventi hanno agito in pochi secondi. Sembra abbiano preso un contenitore pieno di banconote, ancora da quantificare, e siano fuggiti – a detta di alcuni testimoni – a bordo di una macchina scura di grossa cilindrata. Il bottino probabilmente non è stato però ingente come pensavano: infatti buona parte del denaro si è macchiata con l’inchiostro del dispositivo antirapina mentre altre banconote si sono bruciate a causa dell’esplosione.

Ieri erano evidenti sul pavimento interno dell’istituto di credito le impronte delle scarpe dei banditi macchiate, appunto, di inchiostro sprigionatosi dopo lo scoppio. Sul posto si sono subito recati i carabinieri del Radiomobile e della Scientifica per effettuare i rilievi. Ieri mattina i vigilanti di Sicuritalia hanno presidiato la banca in attesa che gli addetti mettessero in sicurezza la porta e lo sportello sventrato.

M.B.