Famiglie in crisi e Under 35. Camp estivi gratis

AgriCulture Sociali 3.0 insieme al Movimento per la Lotta alla Fame nel Mondo e alla Cooperativa sociale Il Pellicano sostiene l’iniziativa di Camp Estivi in Natura per aiutare le famiglie giovani. L’obiettivo è favorire la conciliazione vita-lavoro e l’educazione ambientale. Le iscrizioni sono già aperte, fino al 30 aprile, dedicate alle famiglie con bambini tra i 6 e i 10 anni. Un’opportunità per trascorrere momenti all’aria aperta in tre luoghi rappresentativi della rete dell’Agricoltura Sociale lodigiana. Il progetto AgriCulture Sociali 3.0 contiene una serie di proposte ed è finanziato da Fondazione Cariplo, Fondo di Beneficenza - Intesa Sanpaolo e Fondazione Peppino Vismara, che hanno messo a disposizione 362mila euro, cui si aggiungeranno le donazioni ottenute attraverso una raccolta fondi avviata dalla Fondazione Comunitaria della Provincia di Lodi e il raddoppio da parte degli enti finanziatori della cifra raccolta.

"Il costo settimanale di questi camp è contenuto grazie al contributo del progetto AgriCulture Sociali 3.0 e alla raccolta fondi – spiega Viola Guerci del Movimento – La novità è che quest’anno riusciamo a offrire di più: per le famiglie in difficoltà economica o con genitori under 35 ci sarà la possibilità di accedere gratis a Camp Estivi. Ciò è reso possibile grazie alla sinergia con l’Ufficio di Piano dell’Ambito di Lodi e con i Servizi Sociali che renderanno questi camp alla portata di tutti i bambini".

I Camp Estivi si svolgeranno a SanfereOrto a Lodi, a Le Cascine Riboni a Terranova dei Passerini e a Il Pellicano di Castiraga Vidardo. Per iscriversi: scuole@mlfm.it per SanfereOrto e Le Cascine Riboni. Per il camp a Il Pellicano info@il-pellicanoscarl.org.

P.A.