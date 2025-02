Faccia a faccia coi ladri. Donna li mette in fuga

Faccia a faccia con i ladri, nel tardo pomeriggio di martedì, a Casalpusterlengo: attimi di terrore per una donna che si è trovata di fronte un paio di sconosciuti che si erano introdotti nella sua abitazione. I ladri, infatti, avevano preso di mira una delle case di via Aldo Moro, nel complesso residenziale nei pressi di via Giordano Bruno, in direzione della frazione Borasca. Erano circa le 18 quando, secondo quanto appreso, due malviventi con il volto coperto sono riusciti ad introdursi nei locali dell’abitazione, forse pensando che fosse disabitata al momento. Ed invece all’interno si trovava la proprietaria che li ha sostanzialmente costretti alla fuga. Infatti, i ladri, vistisi scoperti, hanno preferito rinunciare al colpo e sono scappati. Dopo alcuni attimi di comprensibile shock, la donna ha allertato il 112 e sul posto sono intervenuti i carabinieri del comando compagnia di Codogno i quali hanno effettuato il sopralluogo e cercato di capire se ci fossero fossero indizi utili per poter avviare le indagini. È dunque allarme rosso sul fronte dei furti con una banda di malviventi che è ritornata a colpire pesantemente nella Bassa. M.B.