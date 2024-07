L’ex ospedale di Codogno diventerà un polo culturale

Codogno (Lodi), 13 luglio 2024 – Boom di partecipazioni alla gara d’appalto per la prima tranche di riqualificazione di Palazzo Soave, destinato a diventare un vero e proprio hub culturale a livello sovracomunale. Sono diciassette gli operatori che hanno presentato una offerta economica mentre la commissione esaminatrice ha proposto l’ aggiudicazione alla ditta Imperial srl di Roma. È dunque conto alla rovescia verso l’apertura del primo cantiere all’interno dell’ex ospedale del 1700 che, nel corso degli ultimi anni, ha goduto di due separati finanziamenti, 500 mila euro arrivati dalla Regione e più di 908 mila euro provenienti da Fondi emblematici. Un passo più indietro è invece l’iter della seconda tranche da quasi un milione di euro per cui si aspetta ancora il progetto secutivo. Quando poi entrambi i lavori saranno ultimati, il gioiello architettonico codognese sarà pronto a spiccare il volo nell’olimpo culturale regionale. Tutta la struttura sarà interessa ta da opere di riqualificazione, dal giardino posteriore che si trasformerà in zona letteraria, alla copertura che verrà riqualificata, dalla predisposizione della sala espositiva centrale come zona polivalente con 96 posti a sedere, al rifacimento ex novo della cancellata.

Verranno inoltre restaurati i fregi della cappella San Carlo e nella sala Granata troverà posto un caffè letterario. A lavori finiti, inoltre, occorrerà stringere un accordo con un partner tecnico che è già stato individuato nella Fondazione Feltrinelli. Ora bisognerà arrivare ad un progetto concreto attraverso idee ed obiettivi comuni che il Comune spera di concretizzare in breve tempo.