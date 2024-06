Ex Felisi, un’altra asta va deserta. I capannoni restano abbandonati

Nessun compratore si è fatto avanti per rilevare la porzione ancora dismessa dell’ex fabbrica meccano-tessile Felisi di viale Trento: l’ultima asta in Tribunale a Lodi infatti non ha visto alcun partecipante presentare un’offerta. Per ora dunque l’immobile abbandonato rimane tale. Erano possibili rilanci su una base di un milione e 664mila euro ma evidentemente nessuno si è fatto avanti anche se, secondo indiscrezioni, ci sarebbe più di un operatore interessato a riconvertire l’area, forte anche del fatto che il lotto è già convenzionato da tempo. L’immobile e il terreno erano di proprietà dell’immobiliare Contardi che però è fallita e dunque la porzione è stata messa all’asta, mentre un’altra parte che si affaccia su viale da Vinci è invece stata venduta prima del crac. L’asta più recente, la seconda in ordine di tempo, è perà andata di nuovo deserta.

Ora il giudice potrebbe rimettere in vendita il lotto con un ulteriore sconto del 25 per cento rispetto all’attuale prezzo di vendita. L’area rimane appetibile e probabilmente gli operatori attendono che la base d’asta scenda di nuovo in maniera considerevole per formalizzare l’operazione di compravendita e prendere il sito a prezzo di saldo.

Quasi certamente un occhio speciale sull’ex Felisi lo hanno messo coloro che intendono realizzare spazi commerciali o datacenter, secondo quanto si vocifera in città.

Se così fosse, non sarebbe né una novità né una sorpresa visto che prima del fallimento della proprietà dell’ex fabbrica sembrava cosa fatta l’approvazione di un piano attuativo che contemplava l’abbattimento dei vecchi capannoni e la realizzazione di un nuovo esercizio commerciale. Poi la procedura concorsuale che ha travolto l’ex Felisi aveva bloccato qualsiasi progetto e il sito, a oggi, rimane dismesso.

