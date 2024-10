Ex discoteca. Riqualificazione al rush decisivo

Giorni decisivi per la definizione del piano attuativo dell’ex dancing Majorca, l’area dismessa di viale Marconi a Codogno per la quale c’è in atto un piano di rilancio per trasformarla in punto vendita commerciale con annesso maxi parcheggio. La settimana prossima, infatti, l’operatore che dovrebbe occupare la parte maggiore della superficie, un hard discount, dovrebbe sciogliere le riserve circa la propria disponibilità ad insediarsi all’interno della nuova struttura che nascerà sulle ceneri della vecchia discoteca nata nel 1971. Se arriverà il via libera, il privato “trascinerà” con sè altri due operatori non alimentari che arricchiranno la proposta commerciale. Nel progetto, è previsto pure un punto ristoro-bar. Sono ormai mesi che l’iter sta procedendo e adesso si entra nella fase clou: se arriverà il benestare degli operatori, successivamente occorrerà firmare la convenzione con il Comune, che sbloccherebbe la prima tranche di oneri per le casse comunali, e rilasciare il permesso di costruire.

Sarà poi un’immobiliare di Castiglione delle Stiviere, a cui la proprietà ha venduto l’area, a realizzare l’opera dopo aver abbattuto completamente il maxi manufatto. L’intervento prevede un maxi posteggio pubblico da 265 posti disposti su sei corsie con varie alberature, la nuova struttura commerciale da 4.500 metri quadrati, dotata di pannelli solari, di cui solo mille metri quadrati sarà occupata dal supermercato mentre gli altri 3.500 metri quadrati disponibili per altri operatori, uffici e artigianato di servizio (due, appunto, sarebbero già pronti ad insediarsi). In cambio, il Comune, oltre soldi “cash”, otterrà la sistemazione della pista ciclabile di viale Marconi, la realizzazione di due pensiline per i bus, la costruzione di una pista ciclabile su strada bianca che collegherà l’ex Majorca con la zona del parco Zinghetto.

M.B.