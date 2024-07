Ex dancing: l’abbattimento in ottobre

Si è scatenata una sorta di “asta” tra diversi operatori commerciali del settore dell’hard discount per “conquistare” gli spazi che verranno ricavati sulle ceneri dell’ex dancing Majorca. Il posto è dunque giudicato appetibile e, seppur al momento il nome di chi si insedierà sia top secret, i mille metri quadrati di superficie che verranno occupati da un nuovo supermercato hanno solleticato l’interesse di tre-quattro imprese di vendita al dettaglio a prezzi contenuti. Il nome dell’operatore che ha vinto la sfida all’ultimo rilancio lo si saprà più avanti mentre in questa fase sono stati definiti ulteriori dettagli dell’intera operazione. Un incontro di giovedì pomerigio in Municipio tra l’assessore all’Urbanistica Giovanni Bolduri (nella foto) e la proprietà ha permesso di tracciare una “road map” per i prossimi mesi. In pratica, la proprietaria dell’area Majorca srl ha venduto ad un’immobiliare di Castiglione delle Stiviere (Mantova) che realizzerà l’opera dopo aver abbattuto completamente il maxi manufatto. "È stata chiesta una modifica di natura architettonica del progetto e della previsione del verde - ha ribadito Bolduri- circostanza che non modifica il progetto sotto il profilo urbanistico. Successivamente sarà presentato il progetto definitivo e ad inizio settembre sarà firmata la convenzione" che sbloccherà un’ulteriore tranche di fondi per il Comune a compensazione. Ad ottobre l’ex Majorca potrebbe essere abbattuto per dar vita al progetto che prevede un maxi posteggio pubblico da 265 posti disposti su sei corsie con varie alberature per fare ombra, la nuova struttura commerciale da 4500 metri quadrati, dotata di pannelli solari, di cui solo mille metri quadrati sarà occupata dal supermercato mentre gli altri 3.500 saranno venduti o affittati ad altri operatori, uffici e artigianato di servizio.

M.B.