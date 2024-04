Ex caserma messa all’asta dall’Aler. Arrivate due offerte, oggi si decide

È scaduto ieri alle 12 il bando per la vendita all’asta dell’ex caserma dei carabinieri di Codogno di viale Belloni e che viene ceduta da Aler Pavia-Lodi, con annessa area di pertinenza. Il valore dell’immobile è di 142mila, proposto per una base d’asta di 120.700 euro. L’asta si terrà oggi presso la sede Aler a Pavia in via Parodi 35, dalle 10. Il bando prevedeva che, in assenza di offerte valide, l’asta sarebbe stata posticipata al 4 giugno, a partire dalle 10, nella stessa sede. Ma non è stato necessario, sono arrivate proposte. "Sono arrivate due offerte – fa sapere la presidente di Aler Pavia-Lodi Monica Guarischi –. Domani (oggi per chi legge, ndr) la commissione aprirà la busta e ci sarà l’aggiudicazione diretta. Questa situazione era ferma da 20 anni, sono diventata presidente 6 mesi fa, mi sono impegnata , perché credo al mio territorio e speriamo vada tutto a buon fine". P.A.