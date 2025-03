Estorsioni e spaccio in Puglia: arrestato anche un lodigiano

Lodi, 20 marzo 2025- Rete di estorsione e traffico di sostanze stupefacenti ad Andria, in manette un uomo di Lodi.

Gli agenti della Questura gli hanno notificato il provvedimento mentre l’interessato si trovava nel capoluogo di provincia. Si tratta dell’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trani. Questo al termine delle indagini della Questura di Barletta–Andria-Trani, che hanno portato a ricostruire una fitta rete di estorsione e traffico di sostanze stupefacenti presente in quella zona.

Si sono visti notificare provvedimenti , a vario titolo, 37 soggetti, di cui 35 destinatari di misure cautelari e 4 finiti in manette. L’operazione ha incluso anche il sequestro di hashish, marijuana e cocaina, sostanze che, nelle intercettazioni, venivano chiamate dagli indagati con termini quali “birre” o “bottigliette”. E il 32enne ora dovrà difendersi dall'accusa di spaccio di stupefacenti.