Esami sugli alberi monumentali. Se pericolosi saranno abbattuti

Essenze maestose, ma fragili che potrebbero evidenziare criticità tali da poter mettere a repentaglio la sicurezza dei cittadini. Per questo il Comune di Codogno ha disposto una indagine fitostatica propedeutica ad interventi di tipo manutentivo che possano anche prevedere l’abbattimento degli alberi non più recuperabili e giudicati pericolosi. Si tratta di piante in prossimità di aree pubbliche molto trafficate come per esempio sui viali Gandolfi, Manzoni, Trieste e nel parcheggio di via Mauri, sempre pieno di auto in sosta mentre sott’occhio è anche il monumentale cedro dell’Himalaya nel giardino retrostante palazzo Soave i cui rami incombono sul lato est dell’ex ospedale dove c’è la biblioteca. L’intervento degli esperti prevederà un sopralluogo con rilievo fotografico ed accertamenti morfologici mentre successivamente sarà stilata una relazione tecnica con l’obiettivo della cura e salvaguardia delle essenze. Il Comune ha stanziato risorse. Presto interverrà anche per la manutenzione del verde nel parco Zinghetto al quartiere San Giorgio: qui saranno potate 34 piante e ne sarà abbattuta una mentre verrà sostituito un gioco per bambini. M.B.