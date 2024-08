Eroina e coca per 2 grammi: finisce nei guai

Cerca di evitare il controllo da parte della volante della Questura di Lodi e ne nasce un parapiglia con l’uomo, un 30enne italiano, che finisce in ospedale in codice giallo oltre a beccarsi una denuncia per possesso di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. Attorno alle due di notte tra venerdì e sabato, in via Cavallotti, una pattuglia ha fermato un uomo nei pressi di un locale ma la situazione si è subito complicata visto che il 30enne ha cominciato ad innervosirsi cercando di evitare il controllo. Alla fine, lui è finito in pronto soccorso ma la perquisizione ha permesso ai poliziotti di scoprire che era in possesso di circa due grammi di cocaina ed eroina oltre ad un bilancino di precisione utilizzato verosimilmente per pesare la sostanza e poi smerciarla.