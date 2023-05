"Erano coinvolti piccoli centri La persona ha fatto la differenza"

Piccoli centri in cui ci si conosce tutti: da Borgarello che ha 2.238 elettori a Nicorvo che ne ha 295 sono stati 11 i Comuni andati al voto. "In questo turno elettorale – dice Alessandro Cattaneo, ex sindaco di Pavia e oggi deputato e commissario provinciale di Forza Italia – erano coinvolti paesi piccoli in cui fa la differenza la persona. Abbiamo avuto la riconferma di tanti sindaci di Pavese, Oltrepò e Lomellina che evidentemente avevano lavorato bene". Cesarino Vercesi a San Damiano al Colle ha stravinto contro la sua ex vice Paola Brandolini affermandosi per la terza volta, riconfermato pure Michele Ratti a Nicorvo, William Grivel a Castello d’Agogna, Adriano Piras a Mezzanino e Paola Ferrari a Sommo. Piras e Ferrari come Maurizio Gramegna a Portalbera, però, non avevano rivali. "E’ un mestiere impegnativo – aggiunge Cattaneo –, e può capitare che in alcuni paesi manchi la voglia d’impegnarsi. Talvolta ho nostalgia della mia esperienza da sindaco". In un momento in cui soprattutto i giovani mostrano una totale disaffezione alla politica, Portalbera porta in Consiglio comunale una 18enne, Nicole Vercesi. "Non mi spaventano le sfide, i problemi da risolvere e le responsabilità – ha scritto nella sua presentazione –. Ho accolto con entusiasmo l’opportunità perché noi giovani siamo fondamentali nella società e sentiamo il bisogno di rappresentare ed essere rappresentati".

"A volte i dirigenti di partito sono visti come un ostacolo – prosegue Cattaneo –. Mi sono messo a disposizione dei giovani di Forza Italia per supportarli nella loro crescita. La politica deve essere più attrattiva per i giovani". Ma a Borgarello il centrodestra ha perso per 5 voti. "Spiace, però succede – ammette il deputato –. Comunque si può svolgere una proficua attività anche all’opposizione". Chi non ha perso è Giuseppe Villani (Pd) che si è ripreso la “sua“ Pinarolo Po. "Conosco la sua passione politica: è una malattia dalla quale non si guarisce. Gli auguro di lavorare bene e di risollevare le sorti del paese che ha avuto problemi ultimamente" conclude.Manuela Marziani