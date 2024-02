Epilessia, cinquecento pazienti seguiti: "A Lodi possiamo risolvere molti casi"

Sono circa 500 le persone attualmente seguite negli ospedali del Lodigiano con problemi di epilessia. "Questa malattia colpisce mediamente circa lo 0.5% della popolazione, nella provincia vi sono circa 220.000 persone e quindi nel territorio siamo sotto la media", spiega il dottor Vincenzo Belcastro, responsabile del Centro Epilessia presso l’Ospedale Maggiore di Lodi. Ieri si è celebrata la giornata internazionale dell’epilessia, occasione per riflettere su questa malattia, ancora oggi troppo avvolta da pregiudizi, paure e incomprensioni. "La si pensa ancora come un problema psichiatrico, invece è neurologico –, spiega sempre Belcastro – è vero che è una malattia che costringe a limitazioni, ma come moltissime altre, basti pensare ad una persona diabetica. Oggi genera molta paura, soprattutto a persone che hanno responsabilità su individui epilettici, come gli insegnanti. Ma la paura affievolisce appena si capisce che il reale problema è inferiore a quello che si pensa, questo è lo scopo della giornata, raccontare cos’è l’epilessia riducendo i timori su essa". Per fare divulgazione sul tema, l’Asst di Lodi ha organizzato due banchetti, uno la mattina in ospedale e uno in piazza Broletto nel pomeriggio di ieri, in cui è stato distribuito materiale informativo e i dottori si sono resi disponibili a qualsiasi quesito sul tema. Diverse persone si sono avvicinate a chiedere informazioni.

Oltre a Belcastro erano presenti la dottoressa Francesca Beccaria, nella direzione di Uonpia, struttura dedicata a diagnosi e cura di disturbi neuropsichiatrici. "Normalmente una persona viene presa in carico dal Pronto soccorso, poi attraverso il Cup arriva nel reparto – spiega –. Tuttavia, a Neuropsichiatria abbiamo un accesso diretto, basta chiamare il numero: 0371 372820. Con la collaborazione stretta tra i reparti che si è creata, pediatria e neuropsichiatria in particolare, siamo in grado di curare moltissime tipologie di epilessia qui a Lodi. Se ci fossero casi particolari, siamo in grado contattare esperti in altri ospedali, inviare materiale o addirittura lo stesso paziente". A conclusione dell giornata è stata illuminata di viola la facciata del Comune. La risposta all’iniziativa è stata positiva. L.P.