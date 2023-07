Emblematici Fondazione Cariplo e Regione: Lodi avrà la sua Greenway

Lodi, 31 luglio 2023 – Pioggia di fondi, da Regione Lombardia e Fondazione Cariplo, per realizzare sette progetti emblematici del Lodigiano. Alcune di queste iniziative, partecipando a precedenti bandi, avevano ottenuto solo docce fredde. Gli emblematici sono importanti progetti, di carattere sovra locale, che ora riceveranno ben 8 milioni di euro.

Ogni anno Fondazione Cariplo destina a tre territori provinciali la somma 5 milioni di euro per il sostegno di iniziative che hanno le caratteristiche di 'Interventi Emblematici'. Regione Lombardia, a sua volta, attiva risorse con lo stesso fine. Fondamentale il supporto della Fondazione comunitaria, antenna dei bisogni del territorio, e della Provincia di Lodi che hanno offerto il loro contributo per la selezione dei progetti. Sono state finanziate iniziative di altissimo valore sociale, a cui sono destinati complessivamente 8 milioni di euro, 5 milioni di euro messi a disposizione da Fondazione Cariplo, altri 3 milioni da Regione Lombardia. L’obiettivo è avere finalmente vie per affrontare alcuni problemi del territorio persistenti e sperimentare politiche innovative in campo sociale, culturale, ambientale, scientifico ed economico.

In dettaglio i sette progetti emblematici selezionati per la provincia di Lodi.

Progetto 'Greenway', del Comune di Lodi nasce con l’obiettivo di promuovere nuove forme di fruizione e promozione delle aree verdi della città di Lodi e la valorizzazione della viabilità ciclopedonale in città. Si inserisce in un più ampio itinerario di pregio ambientale, storico e culturale che attraversa gran parte del territorio cittadino. Contributo oltre 1.508.267 milioni di euro. Il progetto Greenway era già stato abbozzato dall’ex sindaco Simone Uggetti; l’ex sindaca Casanova, invece, si era vista negare i fondi emblematici per il progetto che avrebbe stravolto l’assetto dell’Isola Carolina, osteggiato dai residenti che avevano raccolto 10mila firme.

'TI Lab' (Talent Innovation Lab) dell’Associazione Calam - Centro artistico lodigiano acconciatori misti ed estetica di Lodi punta alle competenze e alla formazione per il futuro, con la valorizzazione della formazione professionale nel Lodigiano e riceverà un contributo di 1.910.283 euro

'Il giardino delle rose', di Amicizia, società cooperativa sociale di Codogno, prevede di ricostruire alcuni immobili, al fine di realizzare un’unica soluzione residenziale stabile a favore di 12 persone con disabilità gravi frequentanti i servizi della Cooperativa; il contributo ottenuto è di 908.269 euro

'Cers nel Lodigiano', progetto proposto dalla Provincia di Lodi, che intende dare vita a 3 Comunità energetiche rinnovabili solidali e ha ottenuto un contributo di 948.269 euro

'Cicladda - Mobilità dolce e valorizzazione turistica dell'Adda Lodigiano', del Parco dell’Adda Sud: intende favorire l’attrattività del medio corso dell’Adda, attraverso la realizzazione di un itinerario, che connetta i luoghi di interesse, attraverso forme di mobilità sostenibile (ciclovie) e ha ricevuto un contributo di 908.269 euro

'Codogno open factory', del comune di Codogno. L’iniziativa in passato non aveva trovato finanziamento: interessa l’edificio storico denominato 'Ex ospedale Soave', su cui si prevede un intervento di restauro e riqualificazione funzionale, per permettere il riuso del bene e che ha ottenuto un contributo di 908.369 euro

'Tra castelli, torri e corte lombarde', del Comune di Casalpusterlengo, ha lo scopo di realizzare interventi di rifunzionalizzazione e valorizzazione di alcuni edifici storico-monumentali, prevedendo, oltre alla riqualificazione degli immobili, una più innovativa programmazione; ha ottenuto un contributo di 908.269 euro

I commenti

L’assessore lombardo allo Sviluppo Economico Guido Guidesi di San Rocco al Porto, nel Lodigiano, cofirmatario della delibera regionale e che ha partecipato ai tavoli, delegato dal presidente Fontana dichiara: “Come Regione siamo felici di contribuire e sostenere progettualità strategiche in plurimi settori e su tutto il territorio - e ribadisce - Ringrazio Fondazione Cariplo per la disponibilità, il sostegno e la consolidata collaborazione. Gli 'emblematici' si confermano ancora una grande opportunità ed un grande volano e come territorio, dobbiamo impegnarci a sistema nel coglierne la loro strategicità, migliorando la nostra progettualità sistemica territoriale. Ora al lavoro per dare concretezza ai progetti finanziati”. Giovanni Azzone, presidente Fondazione Cariplo: “In questi progetti emblematici c’è attenzione alle persone e ai luoghi: c’è riguardo nei confronti del lavoro dei nostri giovani, c’è considerazione verso i luoghi da rigenerare, per dar loro nuova vita; c’è attenzione verso i fragili, e all’ambiente. Si tratta di iniziative che realizzano in concreto il concetto di sostenibilità, che significa avere cura verso chi verrà dopo di noi, non utilizzando le risorse che oggi sono a nostra disposizione e lasciare i problemi a chi verrà nel futuro, ma offrendo alle prossime generazioni le stesse opportunità che abbiamo avuto noi. Perciò, tra le altre cose, con questi progetti si recuperano luoghi, si promuove la mobilità dolce e meno inquinante, e si punta sulla cultura come fattore unificante per la comunità e tra generazioni”.

Attilio Fontana, presidente Regione Lombardia: "Gli interventi riguardano trasversalmente l'intero territorio lodigiano, in un'ottica multidisciplinare che consente di affermare l'attenzione di Regione Lombardia ai luoghi e alle persone che li abitano. Potenziamento delle politiche attive del lavoro, contrasto al disagio giovanile, tutela dell'ambiente, energia pulita, rilancio della cultura e del turismo sono le direttrici da cui muove l'azione congiunta con Fondazione Cariplo che consente di pianificare politiche che guardano al futuro e che siano realmente sostenibili. Con questo modello di partnership pubblico-privato ribadiamo l'importanza di mettere la persona al centro". Pierluigi Carabelli, membro della Commissione centrale di beneficenza per il territorio di Lodi, commenta: “Fondazione Cariplo, insieme a Regione Lombardia, conferma una grande sensibilità al territorio del Lodigiano, sostenendo progetti che assumono una rilevanza trasversale, che va dalla cultura al sociale passando per la sostenibilità dell’ambiente”.

Per Mauro Parazzi, presidente Fondazione Comunitaria di Lodi: “I progetti selezionati bene evidenziano nel loro insieme un’idea chiara di futuro del territorio e l’impegno della nostra comunità nel percorrere la strada di uno sviluppo attento ai fragili, all’ambiente, alla cultura, all’arte e di fondamentale interesse strategico anche per il mondo delle imprese, alla formazione professionale”.

Fabrizio Santantonio, presidente Provincia di Lodi, aggiunge: “Gli emblematici rappresentano per il territorio un’importante opportunità per sviluppare una progettualità strategica su interventi capaci di incidere in profondità nei cambiamenti che la realtà locale è chiamata ad affrontare, a vari livelli”.

Infine il sindaco di Codogno Francesco Passerini spiega:”Vedersi riconoscere un progetto così, su un edificio che ha bisogno di interventi da tempo, emoziona. Era tempo che si cercava di valorizzare questo immobile che fa parte della storia locale e nazionale. Volevamo dedicare questi spazi alla cultura. Ringraziamo la Regione e Guidesi, grande conoscitore del nostro territorio, la Fondazione Cariplo, la Fondazione Comunitaria ma anche Silvia Salamina, l’assessora alla Cultura del Comune, che ha lavorato tanto, con l’amministrazione, per presentare questa progettualità. Ora pancia a terra dovremo lavorare affinché questi investimenti vengano realizzati subito affinché il territorio possa beneficiarne. Complimenti anche agli altri progetti finanziati, che creeranno un valore aggiunto per tutto il territorio”.