Elezioni provinciali, ok alle 4 liste: "Noi sosteniamo Santantonio"

Ammesse alle elezioni provinciali del 29 settembre tutte e 4 le liste presentate lunedì: Futuro Lodigiano; Lodigiano Terra Nostra-Insieme; Uniti per il Lodigiano; Civici e Lega per il Lodigiano. Lodigiano Terra Nostra. Tutte sono state promosse dall’Ufficio elettorale provinciale al termine dell’esame di completezza e conformità della documentazione presentata (controlli su numero dei candidati, esatta proporzione nella rappresentanza di genere, accettazioni delle candidature, numero sottoscrittori delle singole liste; verifica che i candidati non siano anche sottoscrittori di propria od altre liste d contrassegni di lista). La lista Lodigiano Terra Nostra, ieri ha ribadito il suo appoggio all’attuale presidente Fabrizio Santantonio perché "è stato in grado di costruire una struttura in Provincia molto efficace, con traguardi concreti e guardando al territorio, non alle appartenenze del gruppo, con l’aderenza ad una piattaforma programmatica come prima cosa. Progetto questo che crediamo stia ben funzionando, dimostrato anche dall’essere riusciti ad allargarci" come ha spiegato Daniele Saltarelli, rappresentate del gruppo. Oltre a lui erano presenti ieri il vicepresidente della Provincia Mauro Salvalaglio; l’assessora di Lodi Manuela Minojetti, il sindaco di Zelo Angelo Madonini e vari consiglieri di comuni lodigiano, non tutti di stessa fede politica. La lista infatti conta al suo interno membri di diversi partiti, raggruppando politici dai piccoli comuni alla città più grande, dal nord al sud. Nell’agenda provinciale spiccano i temi del maxi-inceneritore Ecowatt di Vidardo, della transizione ecologica, dell’agrivoltaico, il piano cave, la riforma del TPL (trasposto pubblico locale) e il progetto di Provincia come aiuto ai piccoli comuni in caso di necessità. L.P.