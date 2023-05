Educazione stradale insegnata agli alunni "Iniziativa da ampliare"

Lezioni di educazione stradale, in aula e sul campo a Zelo, per quattro classi terze della primaria “Don Milani”. Il comandante della polizia dell’Unione Nord Lodigiano, Claudio Festari, e gli agenti hanno illustrato agli studenti le prime nozioni del codice della strada, i segnali e le nome di comportamento da osservare quando ci si sposta a piedi, in bicicletta o si è alla guida. Quindi una passeggiata “guidata” in paese e la possibilità di vedere da vicino un mezzo usato dagli agenti. "Formazione indispensabile se vogliamo che i nostri bambini diventino adulti consapevoli e quindi responsabili – dice il vicesindaco e assessore all’Istruzione Daniela Brocchieri –. Ci piacerebbe riproporre il progetto allargandolo magari ad altre classi".