Educazione ambientale. Il progetto di Somaglia vince concorso regionale

Il Comune di Somaglia è stato l’unico del Lodigiano a vincere il bando “Proposte di educazione ambientale e educazione alla sostenibilità 2024” uscito a giugno. Lo annuncia il consigliere delegato Lorenzo Mazzocchi. Si tratta di un bando di Regione Lombardia e Fondazione Lombardia per l’Ambiente. "La progettazione da noi presentata, in collaborazione con l’istituto Comprensivo di Somaglia, la scuola d’infanzia San Giuseppe di San Martino Pizzolano e la Riserva Naturale Monticchie, prevede ora la realizzazione di 25 laboratori didattici per gli alunni dei plessi scolastici dell’istituto comprensivo e del nido e della materna parrocchiali, ma anche per la cittadinanza ed imprese. Abbiamo tempo sei mesi per svolgerli e a giugno dovremo rendere conto dei risultati" prosegue. Il contributo erogato per la realizzazione è pari a 5.000 euro.

"Ci stiamo organizzando per partire da febbraio. Alcuni appuntamenti saranno aperti al pubblico, altri solo per gli studenti. Quelli per le scuole dobbiamo concluderli entro fine maggio – specifica Mazzocchi –. Diversi i temi da trattare, didattica ambientale, riciclo, inquinamento, nuove proposte green e bellezze del territorio, come il nostro ippocastano monumentale. Un forte ringraziamento agli enti partner, ai dipendenti del Comune ed alle persone che hanno collaborato alla stesura del progetto, un processo atto a sensibilizzare la comunità sui valori ambientali, ecologici e culturali".

P.A.