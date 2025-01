Ecowatt, al via l’inchiesta pubblica: pool di esperti per valutare l’ampliamento dell’inceneritore

Castiraga Vidardo (Lodi) – La Provincia di Lodi indice la consultazione pubblica in merito al progetto di ampliamento dell’inceneritore di Vidardo presentato a luglio scorso dalla società Ecowatt.

In pratica, si tratta di un’attività prevista dal Codice dell’Ambiente per favorire la partecipazione pubblica all’esame di progetti di particolare rilevanza: occorrerà individuare un organo collegiale formato da alcune figure di esperti nominate da Regione, Provincia e Comune. In Lombardia è la prima volta che viene sfruttata questa possibilità che concede la normativa. L’organismo ha una funzione meramente consultiva e l’esame, sotto forma di inchiesta pubblica, deve svolgersi contestualmente al procedimento di valutazione dell’istanza di autorizzazione e concludersi entro novanta giorni (il termine non è ancora scattato). Alla fine dei lavori, l’organo collegiale predisporrà una relazione, accompagnata da un parere della Provincia.

Il progetto prevede la realizzazione di due nuove linee di termovalorizzazione dei rifiuti speciali pericolosi e non che porterebbe ad un potenziamento dell’attività di trattamento da 34mila tonnellate annue a 152mila tonnellate con l’ampliamento considerevole pure delle tipologie di pattume che possono essere ammesso all’interno dell’impianto.

Intanto, è conto alla rovescia per la manifestazione pubblica in programma per sabato mattina che partirà da Vidardo alle 10.30 con ritrovo in piazza Cabrini: da qui, i partecipanti si muoveranno verso Sant’Angelo Lodigiano dove confluiranno in piazza Libertà.