La marcia dei sindaci tra Castiraga Vidardo e Sant'Angelo Lodigiano contro il super inceneritore

Castiraga Vidardo (Lodi), 14 gennaio 2025- La lotta contro l’ampliamento dell’inceneritore di Castiraga Vidardo si intensifica e si trasforma in una marcia di protesta. L’hanno organizzata il sindaco del paese interessato, Emma Perfetti e il collega primo cittadino della confinante Sant’Angelo Lodigiano, Cristiano Devecchi. Politici che possono contare sul sostegno del Coordinamento provinciale per il no all’inceneritore (AmbienteVidardo, Legambiente, WWf, Umanità Lodigiana, Fiab, Picchio Verde, 5R zero sprechi, Zero Waste Italy, Centro ricerche ornitologiche lodigiano). La richiesta depositata dal Gruppo Itelyum il 18 maggio 2024 e che ha scatenato un crescendo di proteste a 360 gradi, prevede l’ampliamento delle lavorazioni di rifiuti, dalle attuali 35mila tonnellate annue fino a 154mila.Una delle ultime mosse, a fine dicembre, aveva visto anche il Comune di Codogno contro il paventato progetto. Era infatti passata in consiglio comunale una mozione contraria. E ora che ancora le associazioni ambientaliste insistono su questa strada, i sindaci propongono di camminare tutti insieme per ribadire l’ideale. Per dire no al progetto dell'ampliamento dell'inceneritore Ecowatt Vidardo basterà ritrovarsi a Castiraga Vidardo, in piazza Cabrini, alle 10.30, il 25 gennaio 2025 e marciare fino a piazza Libertà di Sant’Angelo Lodigiano, dove ci sarà un presidio sul tema.

Per garantire la sicurezza di chi parteciperà alla manifestazione, il responsabile del servizio di polizia locale di Sant’Angelo Lodigiano, il comandante Flavio Grassi, ha emesso anche una apposita ordinanza, valida dalle 8.30 alle 13.30 del 25 gennaio 2025, in cui si impongono alcune modifiche viabilistiche e limitazioni. In particolare è stato istituito il divieto di transito e di sosta dei veicoli, con rimozione forzata degli stessi, invia Umberto I, piazza Libertà, via Cesare Battisti. È stata decisa anche la revoca del senso unico, con istituzione del doppio senso di marcia, in via don Domenico Savaré, via Semenza, piazza De Martino, via Donadelli. Paola Arensi