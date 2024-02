Ecografo in dono al Consultorio per la famiglia

È stato inaugurato nei giorni scorsi il nuovo ecografo per lo studio di ginecologia e ostetricia del Consultorio Centro per la famiglia, che si trova in via Biancardi 23 a Lodi. L’arrivo della nuova dotazione è stata possibile grazie a un progetto dell’ Associazione Centro per la Famiglia di Lodi, chiamato “Un ecografo per le mamme“, dal costo di 30.050 euro. A fronte di una raccolta di donazioni del sodalizio di 5.000 euro, Fondazione comunitaria della provincia di Lodi ha assegnato all’iniziativa 10mila euro. Il resto è stato messo con risorse proprie. Questo centro offre assistenza e aiuto a donne fragili, soprattutto quando si trovano in stato di gravidanza. Il servizio per le donne fragili, specialmente provenienti dalle comunità di accoglienza o immigrate, viene offerto a titolo gratuito. L’obiettivo è quello di sostenere la maternità. P.A.