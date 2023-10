Ecografo donato a Lodi dall'Associazione in memoria di Sara Boffi

"Ringraziamo chi ha concesso a Sara nei suoi ultimi giorni di vita, cure domiciliari: la bambina era molto sollevata dal non dover tornare in ospedale". In queste parole, di Paolino Boffi e Laura Soldi genitori della piccola scomparsa a 5 anni nell’agosto 2022, c’è il senso della donazione di un ecografo portatile con sonda, fatta all’Asst di Lodi. Lo strumento, già in uso al personale dell’Hospice di Casalpusterlengo, è stato inaugurato ieri, nella sala consiglio della direzione generale di Asst, in piazza Ospitale 10 a Lodi e offerto dalla Associazione “Sara Angela Boffi“. Erano presenti il direttore socio-sanitario Enrico Tallarita, con il direttore sanitario Paolo Bernocchi, il medico Benedetta Franchi, referente delle cure palliative e i due infermieri Carmelo Collemi e Simona Spingardi. La sonda è stata acquistata con parte del ricavato (10mila euro) di una partita di calcio tra vecchie glorie del Fanfulla e i sanitari della zona rossa giocata il 25 maggio scorso alla Dossenina. P.A.