Ecco la Casa della salute. Riunisce i servizi di base

Inaugurazione in grande stile per i nuovi spazi dedicati alla sanità di prossimità. Presente all’evento anche il governatore lombardo Attilio Fontana. L’amministrazione comunale guidata da Gianni Rossoni ha investito circa 520mila euro, derivanti dagli oneri Coim, in una struttura intermedia sul modello delle case della comunità. Nei nuovi spazi verranno ospitati gli ambulatori riuniti dei quattro medici di base, una segreteria unica per gli appuntamenti, i servizi infermieristici, il punto prelievi e diagnostica di primo livello, una casa del commiato e nuovi archivi comunali.

Per il sindaco Rossoni "questo intervento rafforza la sanità territoriale. Si è molto parlato di prevenzione e presìdi socio sanitari territoriali e questo è il nostro contributo verso i cittadini che abbiamo potuto finanziare grazie agli oneri versati dalla Coim e ai fondi governativi per l’efficientamento energetico". Complimenti da parte del presidente Fontana: "Ottima idea da parte dell’amministrazione, esempio virtuoso di un’autonomia locale che lavora bene e in cui crediamo. Non c’è stato bisogno di fondi regionali. L’ospedale deve essere la scelta finale altrimenti viene intasato e si fa fatica a dare una risposta, quindi è fondamentale sviluppare una rete sanitaria efficiente. I problemi devono essere risolti vicino ai cittadini e le case di comunità dovranno fare proprio questo".

P.G.R.