Ecco “I giorni di San Martino“. La tradizione è protagonista

Tornano “I giorni di San Martino”, un mix di momenti culturali, musica e tradizioni in programma tra domani e il 12 novembre grazie all’organizzazione di Comune, Pro Loco e Compagnia Casale Nostra. Si inizia domenica alle 11 all’oratorio di Vittadone con un coro musicale mentre martedì 7 nel teatro alle 21 sarà proiettato il film “Oltre la bufera“. Venerdì 10 alle 10.30 in piazza del Popolo intermezzo musicale dei ragazzi delle medie sul tema “San Martino e il povero: l’incontro“. Alle 11.30 in biblioteca laboratori creativi con i bambini delle elementari mentre alle 21 a teatro spettacolo di cabaret. Sabato 11 nella casa delle associazioni “San Martino in musica“, distribuzione di oss de mort, patuna e pan de mein. Alle 17 via libera a “Pittura dentro le mura“, mostra del carcere di Lodi mentre alle 17.30 canzoni dell’osteria milanese. Alle 20 all’oratorio, invito a cena mentre alle 21 Aido e Admo parleranno dell’importanza della donazione. Domenica 12 novembre infine, alle 9.30 corteo con la banda verso il centro storico con “El caret de San Martin“, alle 10 caldarroste e vino in piazza Pusterla mentre alle 11 messa solenne in chiesa centrale. M.B.